sul palco del pistoia blues salgono pure i jet prima tappa italiana della band di nic cester

Un nuovo tassello che va a comporre il quadro dell’edizione numero 45 del Pistoia Blues Festival: domenica 5 luglio si esibiranno i Jet, la band australiana guidata da Nic Cester e famosa per il singolo ‘Are you gonna be my girl’ propone un rock blues classico influenzato dai connazionali ACDC. I Jet si aggiungono al cartellone ufficiale insieme a Fantastic Negrito ed Eric Steckel (sul palco di piazza del Duomo il 4 luglio), The Darkness con Messa e Spleen (8 luglio) e Jethro Tull (10 luglio). Originari di Dingley, a Melbourne, in Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo la loro formazione nel 2001, vendendo oltre 6,5 milioni di album a livello globale e ottenendo quasi 10 certificazioni Platino in Australia e il Platino negli Stati Uniti e nel Regno Unito per il loro album di debutto del 2003, ‘Get Born’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina è arrivata la conferma: i Jet si esibiranno al “Pistoia Blues 2026”.

