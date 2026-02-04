Questa mattina si è subito riunito un tavolo istituzionale per affrontare le recenti aggressioni contro i verificatori di Seta. La situazione sta diventando sempre più difficile, e le forze dell’ordine cercano risposte rapide per tutelare chi lavora sui mezzi pubblici.

L’ennesima aggressione ai danni di un verificatore di Seta, un servizio che sta diventando sempre di più uno dei più complicati da effettuare. Insorge anche la Uil sulla violenza di ieri mattina. "Quello delle aggressioni ai verificatori e anche agli autisti ormai è un problema che da troppo tempo affligge questi lavoratori – tuona Carmine Bovienzo (foto), coordinatore Uiltrasporti Reggio e Modena – che essendo interessati al contatto con l’utenza e quindi con il pubblico, si ritrovano spesso a dover gestire situazioni complicate che poi portano agli eventi denunciati". E ancora: "Come Uiltrasporti abbiamo già più volte denunciato, rappresentato e portato all’attenzione queste problematiche, ma ad oggi dobbiamo prendere atto che il problema è ancora sottovalutato e non correttamente attenzionato, o sicuramente non si sono trovati gli strumenti giusti per porre rimedio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Subito un tavolo istituzionale. In campo sinergie e risposte"

Approfondimenti su Seta Verificatori

Emergenza Pronto Soccorso a Benevento, Errico (FI) chiede l’istituzione di un tavolo permanente di confronto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Seta Verificatori

Argomenti discussi: Subito un tavolo istituzionale. In campo sinergie e risposte; Autovelox non omologati: multe valide? Come fare ricorso; Autovelox, ora è rischio valanga di ricorsi, ministero: su 11.000 solo 1.000 omologati; Vertenza Smartpaper. UILM Basilicata: basta silenzi, servono risposte.

Tavolo istituzionale sulla Regina, nuova convocazione giovedì prossimoAppuntamento convocato dal prefetto Corrado Conforto Galli per il 12 febbraio: al centro le soluzioni viabilistiche relative al tratto tra Colonno e Ossuccio ... laprovinciadicomo.it

Parco dell'Appia Antica, un tavolo istituzionale per la cura e la valorizzazione di arte, natura e storiaNatura, storia e archeologia da valorizzare nel Parco dell'Appia Antica, sito diventato patrimonio mondiale dell'umanità Unesco nel 2024. Con questo scopo è stato creato il tavolo permanente che ... roma.corriere.it

Anche per questa domenica vi presentiamo un menu incredibile! Prenota subito il tuo tavolo 08118822459 oppure contattaci su whatsapp 351 113 1993 Il menu è disponibile anche, e soprattutto, GLUTEN FREE Via Costantinopoli 102 Som - facebook.com facebook

#ANFIA @ Tavolo #Automotive MIMIT: #decarbonizzare la mobilità da subito con veicoli elettrici e veicoli alimentati a carburanti rinnovabili, una traiettoria ambiziosa ma che si cala nella complessità industriale ed economica che stiamo vivendo anfia.i x.com