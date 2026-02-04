studenti sotto i riflettori maycol alice e michela le loro tesi fanno scuola

Tre studenti dell’Università per Stranieri si sono fatti notare con le loro tesi. Maycol Doria, Alice Dolciotti e Michela Pisone, tutti iscritti al corso di laurea in Scienze sociali per la sostenibilità e la cooperazione internazionale, hanno vinto il Premio ICU- Laura Conti 2026. Il riconoscimento, assegnato per lavori su economia sostenibile ed ecologia, premia le ricerche più innovative e concrete nel settore. I tre giovani si preparano ora a portare avanti i loro studi e a far conoscere il loro impegno sul fronte della sostenibilità.

Si chiamano Max Maycol Doria, Alice Dolciotti e Michela Pisone e sono i tre studenti dell’Università per Stranieri – tutti iscritti al corso di laurea in Scienze sociali per la sostenibilità e la cooperazione internazionale (Soci) – che hanno conquistato prestigiosi riconoscimenti messi in palio nell’ambito del Premio ICU- Laura Conti per il 2026, dedicato a studi, ricerche e Tesi sui temi dell’economia sostenibile e dell’ecologia, e dalla Fondazione Italia-Usa. "Questi successi – dice con orgoglio il corpo accademico – rappresentano una significativa testimonianza della qualità, del rigore e dell’interesse del percorso formativo Soci, nonché dell’attenzione e della cura alla crescita personale, culturale e scientifica che l’Ateneo riserva ad ogni suo studente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

