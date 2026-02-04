Strefezza | Parma sono pronto

Gabriel Strefezza si presenta con sicurezza. Indossa la maglia numero 7, quella lasciatagli da Adrian Benedyczak, passato al Kasimpasa. Il giocatore del Parma si mostra determinato e pronto a mettere in campo tutta la sua voglia di fare bene. Lo ha detto chiaramente:

Eccolo qui, Gabriel Strefezza, mentre tiene stretta la sua maglia numero 7, lasciatagli in eredità da Adrian Benedyczak appena passato al Kasimpasa. Benek è volato in Turchia, Gabriel è tornato in Italia, ha fatto in tempo a vedere il Parma l'altra sera. Non una grande serata, a dir la verità. Ma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

A meno di 48 ore dalla fine del mercato, il Parma lavora ancora per rinforzare l’attacco.

Il Parma si muove con decisione per portare a casa Strefezza.

