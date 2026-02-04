Street is Culture porta gli sport di strada a Palermo | esibizione e prova gratuita di parkour a Villa Trabia

Questa mattina a Villa Trabia a Palermo si è svolta una grande manifestazione dedicata agli sport di strada. Organizzata da Street is Culture, l’evento ha portato in piazza dimostrazioni di parkour e prove gratuite per tutti i partecipanti. Molti giovani hanno approfittato dell’occasione per provare queste discipline, che mescolano sport e arte, e per scoprire il talento nascosto nei quartieri della città. La giornata ha coinvolto tanti appassionati e curiosi, creando un momento di aggregazione e divertimento nel cuore di Palermo.

Gli sport di strada scendono in pista con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. Protagonista dell'evento sarà il parkour, disciplina urbana che valorizza il movimento, la.

