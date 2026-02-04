Questa sera si gioca l’ultimo ottavo di finale di Coppa di Francia. Lo Strasburgo di O’Neill affronta in casa il Monaco di Pocognoli alle 21:00. I tifosi sono già in attesa, pronti a seguire questa partita che promette emozioni.

Si chiudono gli ottavi di finale di coppa di Francia con lo Strasburgo di O’Neill che riceve in casa il Monaco di Pocognoli. Gli alsaziani hanno messo in seria difficoltà il PSG, ma hanno ceduto nel finale nonostante 25 minuti in superiorità numerica. Una squadra in grande crescita che adesso sa osare contro le grandi, anche se manca qualcosa per potersi definitivamente inserire nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Monaco (Coppa di Francia, 05-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Strasburgo Monaco

Stasera alla New Balance Arena si gioca il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Stasera si gioca l’incontro degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Troyes e Lens.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Strasburgo Monaco

Argomenti discussi: Dove vedere Monaco-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Samir El Mourabet: chi è il talento dello Strasburgo; Giroud non viene risparmiato dai fischi: il Lille perde 1-4 in casa contro lo Strasburgo; Moviola Monaco-Juventus | Goal.com Italia.

Coppa di Francia,volano agli ottavi il Monaco e lo StrasburgoIn Coppa di Francia appuntamento con i sedicesimi di finale. Ecco come è andata e le qualificate per gli ottavi della Coppa nazionale. Passa il Monaco, che si impone per 3-1 in casa dell'Orelans, ... corrieredellosport.it

Coppa di Francia, De Zerbi e il suo Marsiglia a valanga. Risorge il Nizza, Strasburgo okNessuna big è caduta in disgrazia ai trentaduesimi di Coppa di Francia. In ordine, il Marsiglia di Roberto De Zerbi spazza via il Bourg en Bresse con 6 gol, tutti con marcatori differenti, tra cui ... tuttomercatoweb.com

Monaco: situazione grave, ma con Pastor il futuro può cambiare Situazione molto instabile a Monaco: ecco il punto del DS di Strasburgo Nicola Alberani e la soluzione che si sta prospettando. Leggi su: - facebook.com facebook