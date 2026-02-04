Andrea Stramaccioni commenta la vittoria del Milan a Bologna, sottolineando come la squadra abbia portato a casa il risultato senza alcuni giocatori chiave. L’ex allenatore, oggi opinionista su DAZN, ha detto che si tratta di un passo avanti importante per i rossoneri, che dimostrano di saper adattarsi e crescere anche in assenza di alcune pedine fondamentali.

Ieri sera è andato in scena al Dall'Ara Bologna-Milan, posticipo dell 23ª giornata di Serie A. I rossoneri hanno trionfato per 3-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, al termine di una partita intensa, attenta e pulita tecnicamente. A Bologna la squadra di Allegri ha giocato una delle migliori gare della stagione: doppio vantaggio nel primo tempo e partita chiusa all'inizio della ripresa. Con questo risultato il Milan non perde terreno dall'Inter, mantiene il distacco da Juventus e Napoli, e allunga sulla Roma. Nel post partita è intervenuto Andrea Stramaccioni, ex allenatore, oggi opinionista televisivo e seconda voce per 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Stramaccioni: “Il Milan ha vinto senza giocatori chiave, step di crescita importante”

Approfondimenti su Bologna Milan

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Stramaccioni rivela la qualità principale portata da Spalletti alla Juventus ed esalta la prestazione di Parma: Calcio spettacolare; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici | DAZN News IT; Bologna-Milan Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Bologna-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Stramaccioni aumenta l'hype: Per il Milan quella di Bologna è una gara spartiacqueMister Andrea Stramaccioni, intervenuto a DAZN durante i primi minuti di Bologna-Milan, ha commentato così l'importanza della gara del Dall'Ara per la squadra di mister Allegri: Serata molto, molto i ... msn.com

Stramaccioni: Per il Milan uno step importante, vittoria ottenuta senza giocatori chiaveAndrea Stramaccioni, tecnico e opinionista televisivo oggi presente al Dall'Ara per commentare la vittoria del Milan sul Bologna per 0-3, è intervenuto nel ... milannews.it

Stramaccioni in apertura secondo tempo: Ora mi asbetto un Bologna bimbante per riaprire la pardita. 3-0 Milan. - facebook.com facebook

Stramaccioni: "Risposta fortissima del Milan: anche all'Inter" x.com