Il Pentagono torna a schierarsi contro il movimento woke. Questa volta, il fronte si sposta sugli scout, con nuove polemiche sulle tende, i fazzoletti e i falò. L’amministrazione Usa sembra decisa a non arretrare, e le tensioni tra le parti si fanno sempre più evidenti.

L’amministrazione Usa continua la sua guerra contro il woke. Il nuovo fronte del conflitto culturale americano passa per tende, fazzolettoni e falò. Il Pentagono ha infatti messo nel mirino gli scout, rei di aver smarrito la bussola dei valori tradizionali per inseguire l’ennesima deriva inclusiva. Un braccio di ferro che rischia di trasformarsi in una rottura clamorosa tra il Dipartimento della Difesa diretto da Pete Hegseth e quella che per oltre un secolo è stata la più grande organizzazione giovanile degli Stati Uniti. La minaccia è arrivata nero su bianco attraverso un post del portavoce del Pentagono Sean Parnell. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stop alla politica inclusiva". Il Pentagono contro gli scout woke

Il Pentagono ha recentemente adottato una linea più rigorosa nei confronti dei media militari, intervenendo con decisione su "Stars and Stripes".

