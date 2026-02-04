Stephanie Cavalli sorpresa e star delle ultime sfilate couture | 5 motivi per cui ci siamo riinnamorati di lei

Stephanie Cavalli, 50 anni, ha conquistato il pubblico con la sua presenza alle ultime sfilate Chanel Haute Couture. Con i capelli argentati e una sicurezza che si fa notare, ha aperto la défilé Primavera-estate 2026, lasciando tutti senza parole. La sua naturalezza e il modo in cui si muove sulla passerella hanno fatto tornare l’attenzione su di lei, sorprendendo anche gli addetti ai lavori. È diventata una delle star delle ultime settimane, e sono in molti a chiedersi cosa abbia portato a questa rinascita.

Scelta da Matthieu Blazy per inaugurare la passerella più esclusiva e attesa della stagione, la modella italiana nata a Ostia e cresciuta professionalmente negli anni Novanta torna al centro della scena dopo essersi presa una pausa dal fashion system. Oggi, a 50 anni, lo fa con una consapevolezza nuova, luminosa, radicale, che ci ha fatto innamorare a prima vista. Il suo non è un ritorno nostalgico, ma una rinascita. Che è un po' anche un esempio. Stephanie non prova a sembrare più giovane, né a cancellare il tempo: lo mostra. E lo fa con grande sicurezza. A 50 anni incarna una bellezza matura e vissuta, finalmente legittimata anche nei territori più esclusivi del fashion system. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stephanie Cavalli, sorpresa e star delle ultime sfilate couture: 5 motivi per cui ci siamo (ri)innamorati di lei

Approfondimenti su Stephanie Cavalli

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

“Carol di Pluribus e altri 10 personaggi antipatici di cui ci siamo innamorati” analizza i protagonisti complessi e spesso poco amati della serie, recentemente conclusa con il rilascio del finale su piattaforma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stephanie Cavalli

Argomenti discussi: Capelli grigi naturali: la bella sorpresa delle sfilate di Alta Moda.

Stephanie Cavalli, sorpresa e star delle ultime sfilate couture : 5 motivi per cui ci siamo (ri)innamorati di leiA 50 anni, Stephanie Cavalli ha aperto la sfilata Chanel Haute Couture Primavera-estate?2026 coi suoi capelli argentati e una sicurezza rara sulle passerelle. Dopo una carriera negli anni Novanta, una ... vanityfair.it

Quando i capelli grigi diventano couture: chi è Stephanie Cavalli, la modella 50enne che ha incantato ParigiS tephanie Cavalli – 50 asnni – ha aperto la sfilata Chanel Haute Couture, incarnando il volto di una bellezza matura che oggi trova finalmente legittimazione anche nei territori più esclusivi della m ... iodonna.it

Chi è Stephanie Cavalli, modella italiana over con capelli bianchi che è tornata a sfilare a 50 anni per Chanel e ha aperto l'Haute Couture: la sua storia x.com

+++ RIETI, SI RINNOVA LA TRADIZIONE DEI CAVALLI INFIOCCHETTATI +++ - facebook.com facebook