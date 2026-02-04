Stefani in Consigli regionale | L' autonomia non limita le libertà ma le moltiplica

In Consiglio regionale, Stefani ha ribadito che l’autonomia non limita le libertà, ma le amplia. Ha spiegato che più il decisore si avvicina al territorio, meglio si prendono le decisioni politiche. Per lei, l’autonomia serve proprio a questo, a rendere più efficaci le scelte che riguardano le persone.

Il presidente veneto è intervenuto ribadendo che il percorso «deve continuare e deve poter contare su un grande lavoro di filiera istituzionale» «Più si avvicina il decisore al territorio migliori saranno le decisioni politiche; questo significa autonomia. È una risposta alle esigenze di prossimità. L’autonomia differenziata è un percorso che deve continuare e deve poter contare su un grande lavoro di filiera istituzionale. Nuovi tasselli in questo lavoro si ottengono anche con la sinergia tra i rappresentanti nei vari livelli istituzionali. Il Veneto deve imparare a fare squadra e portare a casa risultati in maniera sinergica tra rappresentanti regionali, parlamentari e membri del Governo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il dibattito sul trasferimento di alcuni comuni del Veneto Orientale al Friuli-Venezia Giulia si riaccende, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e regionali.

