Start Cup premiato Recensup aggregatore di recensioni per migliorare la reputazione digitale

Martedì 3 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo si è conclusa la finale di Start Cup Bergamo 2025. La competizione, organizzata dall’Università degli studi di Bergamo, punta a sostenere le idee innovative degli studenti e dei giovani imprenditori. Tra i vincitori emerge Recensup, un’app che raccoglie recensioni per migliorare la reputazione online. Gli organizzatori sperano che questa vittoria possa aiutare i giovani a trasformare le loro idee in progetti concreti.

Bergamo. Martedì 3 febbraio si è svolta al Kilometro Rosso la finale di Start Cup Bergamo 2025, il programma dell’Università degli studi di Bergamo dedicato alla formazione imprenditoriale e all’accompagnamento alla creazione di imprese ad alto contenuto innovativo. La Start Cup rappresenta uno dei percorsi di CREO – Competencies and Resources for Entrepreneurial Orientation, il progetto strategico con cui UniBg – in partnership con Intesa Sanpaolo tramite la struttura Education Ecosystem and Global Value Programs – promuove una mentalità imprenditoriale, aperta e “imprenditiva” trasversale a tutti i saperi, coinvolgendo studenti, docenti, ricercatori e l’ecosistema territoriale dell’innovazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Start Cup Bergamo

Brum, startup italiana, propone un approccio innovativo all’educazione alla guida, offrendo un’autoscuola digitale accessibile con un abbonamento mensile per tre anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Start Cup Bergamo

Argomenti discussi: Start Cup Bergamo 2025 di UniBg, la finale premia il progetto Recensup; UniBg premia 'Recensup', startup per migliorare reputazione digitale.

Start Cup, premiato Recensup, aggregatore di recensioni per migliorare la reputazione digitaleOtto i team finalisti per la conclusione del percorso di formazione imprenditoriale di CREO – Università degli studi di Bergamo ... bergamonews.it

UniBg premia 'Recensup', startup per migliorare reputazione digitaleL'Università di Bergamo ha premiato il progetto 'RecensUp' nell'ambito di Start Cup Bergamo 2025, il programma dell'ateneo dedicato alla formazione imprenditoriale e all'accompagnamento alla creazione ... ansa.it

Start Cup Bergamo 2025 di UniBg, la finale premia il progetto Recensup dlvr.it/TQkqy4 x.com

Al via la Start Cup Puglia 2026, il Premio regionale per l’innovazione organizzato da ARTI in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNICube – Premio Nazionale per l’Innovazione. Due le fasi in programma: “Formulazione dell’Idea Imp - facebook.com facebook