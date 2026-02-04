spotify aggiunge testi offline e amplia le traduzioni in tutto il mondo

Spotify ha annunciato un nuovo aggiornamento che porta due novità importanti. Ora è possibile ascoltare i testi delle canzoni anche senza connessione internet, e le traduzioni sono disponibili ovunque nel mondo. Le liriche si integrano nell’interfaccia Now Playing, rendendo tutto più semplice e immediato per gli utenti.

un nuovo aggiornamento di spotify introduce due funzionalità chiave per la fruizione delle liriche: accesso offline e traduzioni globali, accompagnate da una riposizione delle liriche nell’interfaccia Now Playing. l’obiettivo è migliorare l’esperienza di ascolto fornendo maggiore praticità e valore agli utenti premium. spotify introduce lyrics offline e traduzioni globali nell’ultimo aggiornamento. la novità principale consente di visualizzare i testi completi anche in assenza di connessione, offrendo accesso offline ai testi. questa funzione è disponibile principalmente per gli abbonati premium. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

