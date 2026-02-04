Sport invernali tra tradizione e innovazione | l’evoluzione delle discipline sul ghiaccio e sulla neve in Italia

La Galleria Civica di Vittorio Veneto si è animata domenica mattina, quando alle dieci in punto si sono sentiti i passi di persone che si spostavano tra le vetrine. Tra chi prendeva un caffè o si stringeva nelle sciarpe, si respirava un’atmosfera tranquilla, tipica di un mattino di inverno. La gente si preparava a vivere una giornata dedicata agli sport invernali, tra tradizione e innovazione, proprio nel cuore di una città che da sempre guarda al ghiaccio e alla neve come simboli delle sue radici.

Domenica 8 febbraio, alle dieci precise, la Galleria Civica "Vittorio Emanuele II" di Vittorio Veneto si è risvegliata al suono di passi leggeri, di voci soffocate dal calore delle sciarpe e dal profumo di caffè appena fatto. L'aria era densa di attesa, come se l'intera città fosse in ascolto di qualcosa che non si sentiva ancora, ma che già si annunziava: la voce di un futuro che si prepara a scendere dalle montagne per arrivare in città. In quel momento, in un angolo della sala illuminata da luci calde, Andrea Franco ha aperto il suo libro *Verso Milano-Cortina. Storia, cultura e tecnica degli sport della neve e del ghiaccio*, pubblicato nel 2025 da Clueb, e ha cominciato a raccontare una storia che non riguarda solo gli atleti sulle piste o i salti in volo, ma il cuore pulsante dell'Italia invernale, il suo senso di identità, la sua tensione tra tradizione e innovazione.

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali.

Dal 6 all'11 gennaio, gli sport invernali animano il panorama con undici discipline in competizione, tra Coppa del Mondo, eventi europei e campionati italiani.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

