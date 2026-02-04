Questa mattina, sulla neve di Cortina e dello Stelvio, Franzoni e Paris si sono messi in mostra in prova, dando segnali positivi per la squadra italiana di sci alpino. La neve fresca ha aperto le porte a una giornata di allenamenti intensi, mentre i dubbi sul meteo e le previsioni grigie sono stati cancellati dalla bellezza delle piste imbiancate. Gli atleti si sono concentrati, sperando di trovare la forma giusta in vista delle prossime gare.

Scende la neve sullo Stelvio e su Cortina, anche i cattivi presagi sono stati spazzati via da chi diceva che sarebbero state Olimpiadi grigie. Invece sulle Dolomiti adesso è tutto bianco e i nostri azzurri si preparano per i giochi olimpici in casa. Il primo test sulla pista dello Stelvio ci regala un Giovanni Franzoni e un Dominique Paris in gran forma. Il giovane e l’esperto sono le punte di diamante della squadra di discesisti. Giovanni che in questa stagione ha trionfato in superG a Wengen e in libera sulla mitica Streif di Kitzbuhel ha ottenuto il secondo miglior tempo d elle prove cronometrate, mentre Paris ha chiuso con il quinto tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Speranze azzurre per la libera: Franzoni e Paris volano in prova

