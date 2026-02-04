Sparatoria a Rogoredo parla l' avvocato dell' agente | Era a oltre 25 metri di distanza

Un agente di polizia è stato coinvolto in una sparatoria a Rogoredo. Secondo l’avvocato dell’agente, il colpo è partito da una distanza superiore ai 25 metri, più di quanto dichiarato inizialmente. Il proiettile ha colpito il lato destro della testa, entrando a livello temporoparietale e proseguendo verso la parte posteriore del cranio, senza uscire. La dinamica dell’incidente resta sotto osservazione mentre le indagini proseguono.

“Si conferma che la distanza di sparo è ben superiore ai 25 metri (il poliziotto aveva dichiarato 20 metri) e che il proiettile entra a livello temporoparietale destro con andamento verso la parte posteriore del cranio, ma senza uscire. Tali considerazioni risultano compatibili con uno sparo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Rogoredo Sparatoria “Un solo colpo sparato a distanza maggiore di 25 metri”: i primi esiti dell'autopsia dopo la sparatoria a Rogoredo La polizia ha reso noti i primi risultati dell’autopsia sulla vittima, Abderraim Mansouri, chiamato anche Zack. Ferito agente dopo sparatoria a Rogoredo: uomo di origine cinese in fuga, intervento massiccio delle forze dell’ordine Un uomo di origine cinese ha sparato contro gli agenti a Rogoredo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rogoredo Sparatoria Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, parla il poliziotto: Volevo rincorrerlo, ho avuto molta paura; Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Milano, nuova sparatoria a Rogoredo: aggredisce un vigilante e gli ruba la pistola, poi fa fuoco sugli agenti. Colpito alla testa, è in fin di vita; Sparatoria a Rogoredo, indagati 4 poliziotti per lesioni colpose ma con uso legittimo delle armi. Sparatoria a Rogoredo, parla l'avvocato dell'agente: Era a oltre 25 metri di distanzaLo ha detto Pietro Porciani, legale dell’agente indagato per omicidio volontario per aver sparato a Abderrahim Mansouri morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola durante un controllo ... milanotoday.it Sparatoria a Rogoredo: indagati 4 agenti, si valuta l’uso legittimo delle armiSparatoria a Rogoredo, 4 agenti indagati, condizioni del ferito e appello della famiglia sul disagio psicologico pregresso dell'uomo. blitzquotidiano.it NUOVA SPARATORIA ROGOREDO: PAOLONI, SCONFORTANTE LA DECISIONE DI INDAGARE I 4 COLLEGHI “È sconfortante la decisione di iscrivere nel registro degli indagati tutti e quattro gli operatori che domenica a Rogoredo sono intervenuti per ferma - facebook.com facebook Milano, 4 poliziotti indagati per la sparatoria con il rapinatore a Rogoredo: l'ipotesi dell'«uso legittimo delle armi» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.