Spagna maltempo in Andalusia | la Guardia Civil salva due cani intrappolati in uno scantinato

La Guardia Civil di Granada ha appena recuperato due cani rimasti intrappolati in uno scantinato allagato a Benalúa de las Villas. Il maltempo ha causato l’allagamento e i cani non riuscivano più a uscire. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvarli, portandoli in salvo. La zona è ancora sotto monitoraggio a causa delle forti piogge che continuano a colpire l’Andalusia.

Home > Ambiente > Animali > La Guardia Civil ha salvato due cani rimasti intrappolati in uno scantinato allagato a Benalúa de las Villas, in provincia di Granada. La Spagna, e in particolare l’Andalusia, è stata colpita dalla tempesta Leonardo che ha costretto all’evacuazione migliaia di persone e ha causato l’esondazione di alcuni fiumi. 'Love Me Love Me', in uscita su Prime il primo film tratto dalla serie di romanzi di Stefania S. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, maltempo in Andalusia: la Guardia Civil salva due cani intrappolati in uno scantinato Approfondimenti su Andalusia GuardiaCivil Spagna, alluvioni in Andalusia: la Guardia Civil trova il corpo di un disperso Nella provincia di Malaga, in Andalusia, le forti piogge hanno provocato alluvioni, rendendo necessarie operazioni di ricerca e soccorso. Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Andalusia GuardiaCivil Argomenti discussi: Andalusia sferzata dal maltempo, 900 evacuati e scuole chiuse; Il maltempo flagella la Spagna: la situazione nella penisola; Spagna travolta dal maltempo: due tempeste in pochi giorni e una vittima in Andalusia; Spagna, allerta maltempo in Andalusia: evacuate tremila persone. Maltempo senza tregua in Spagna: rischio alluvioni e frane, tremila persone evacuate in AndalusiaLa tempesta Leonardo continua a colpire il sud della Spagna, con l’Andalusia alle prese con piogge eccezionali, vento forte e un elevato rischio idrogeologico ... fanpage.it Maltempo estremo in Spagna: la tempesta Leonardo colpisce duramente l’Andalusia, allerta rossa per alluvioniLa tempesta Leonardo sta investendo Portogallo e sud della Spagna, colpendo con particolare violenza l’Andalusia e provocando situazioni di forte criticità. I servizi di emergenza locali hanno dispost ... inmeteo.net Wamiz Italia. . Di fronte alla tragedia, l’amore a quattro zampe brilla sempre. Ad Adamuz, la Guardia Civil e i suoi cani specializzati hanno lavorato instancabilmente, percorrendo ogni detrito per non lasciare indietro nessuna vittima. Ore di silenzio, dedizion - facebook.com facebook Tempesta Kristin, caos neve a Madrid: la Guardia Civil spinge le auto bloccate. Il video x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.