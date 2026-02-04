La pioggia intensa ha provocato allagamenti in molte zone dell’Andalusia, in Spagna. Le strade si sono trasformate in fiumi e diverse case sono state sommerse dall’acqua. Oltre 3.000 persone sono state evacuate, principalmente a causa dell’esondazione di alcuni fiumi. La tempesta Leonardo continua a causare disagi e danni nella regione.

(LaPresse) La Spagna è ancora alle prese col maltempo. Il sud e in particolare la regione dell’Andalusia sono stati investiti dalla tempesta Leonardo, che ha costretto all’evacuazione di oltre 3mila persone, anche a causa dell’esondazione di alcuni fiumi. A Grenada, un uomo è stato tratto in salvo dopo essere stato colto all’improvviso dallo straripamento del fiume Las Juntas. A Huetor Tajar e nella frazione di Ventas de Santa Bárbara a Río frío l’acqua ha sommerso diverse abitazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, in Andalusia le strade diventano fiumi: auto e case sommerse

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia.

