Spacciava in via Crispi denunciato 26enne

Questa mattina, la polizia ha fermato e denunciato un giovane di 26 anni di Taranto. Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Ora rischia di finire nei guai per spaccio.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane pregiudicato tarantino di 26 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile ha raccolto indizi utili a ritenere che un 26enne, già noto alle Forze dell'Ordine, avesse avviato una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti direttamente dal suo domicilio, all'interno dei cosiddetti "cortili" di via Crispi. Dopo alcune ore di osservazione i poliziotti hanno bloccato per strada il giovane sospettato ed hanno proceduto ad una perquisizione del suo appartamento.

