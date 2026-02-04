Spacciatore in monopattino a 14 anni fermato dalla polizia

Un ragazzino di appena 14 anni è stato fermato dalla polizia a Firenze durante un normale controllo di routine. I carabinieri del Nucleo radiomobile lo hanno arrestato, trovandolo in possesso di droga. La scena si è svolta nel centro della città, dove i militari hanno deciso di fermare un monopattino sospetto e hanno scoperto che a bordo viaggiava il ragazzo. Ora si indaga sulle sue attività e sui motivi che lo hanno portato a spacciare.

FIRENZE – Un controllo di routine nel cuore di Firenze ha portato all'arresto di un giovanissimo da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile. L'episodio ha avuto inizio in piazza Alberti, dove i militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un ragazzo a bordo di un monopattino. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato improvvisamente la fuga, venendo però rintracciato poco dopo in una strada limitrofa. In seguito alla perquisizione, i militari hanno rinvenuto in possesso del minore un coltello a serramanico, 55,73 grammi di hashish e una somma di denaro contante in banconote di piccolo taglio, materiale che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

