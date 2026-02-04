Sostegni al settore balneare | segnali di apertura da parte della Regione per gli operatori del turismo costiero

La Regione Sicilia ha annunciato che il 17 febbraio alle 12 si aprirà la possibilità di chiedere i ristori per gli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry. Gli operatori del settore potranno presentare le richieste a partire da quella data, segnando un passo concreto verso un aiuto reale per chi lavora sulla costa.

Il 17 febbraio, alle ore 12, si aprirà ufficialmente la finestra per la richiesta dei ristori straordinari destinati agli stabilimenti balneari della Sicilia colpiti dal ciclone Harry. È un giorno che per molti gestori di spiagge, ombrelloni e bar lungo il litorale, potrebbe segnare il primo passo concreto verso la ripresa dopo mesi di incertezza e danni devastanti. Il provvedimento, deciso dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani il 29 gennaio scorso, è stato finalmente reso noto con la pubblicazione sul portale della Regione Siciliana e su quello dell’Irfis, l’ente che gestirà le domande in via telematica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa pomeriggio si è svolto il primo incontro del Comitato regionale del Turismo nelle Marche.

