Sorveglianza speciale violata | i carabinieri denunciano un 38enne

I carabinieri di Mascalucia sono intervenuti dopo aver scoperto che un 38enne aveva violato le misure di sorveglianza speciale. Durante un controllo di routine, i militari hanno denunciato l’uomo, che ora dovrà rispondere di questa violazione. L’operazione è partita da un servizio di controllo straordinario condotto con supporto di altri reparti, tra cui la sezione radiomobile e il personale del 12° Reggimento “Sicilia”.

Nel comune di Mascalucia, i carabinieri della locale tenenza, con il supporto di quelli della sezione radiomobile e del personale della compagnia di intervento operativo Cio del 12° Reggimento "Sicilia", hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio.

