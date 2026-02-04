Sorpreso a rubare nel reparto elettronica di un supermercato a Como denunciato 14enne incensurato

Un ragazzino di 14 anni di Merone è stato colto in flagrante mentre tentava di portare via elettronica da un supermercato a Como. La polizia lo ha fermato e denunciato per furto aggravato. Il ragazzo, incensurato, non ha opposto resistenza.

Un 14enne è stato denunciato per furto aggravato al termine dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri mattina in un supermercato di Como. Il ragazzo, residente a Merone e incensurato, è stato sorpreso dalla sicurezza mentre sottraeva merce dal reparto elettronica. La refurtiva, del valore di 104 euro, è stata recuperata e restituita. Furto in un supermercato a Como L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una pattuglia è stata inviata in via Carloni a Como dopo una segnalazione al 112 NUE riguardante un furto in corso presso un supermercato. Secondo quanto ricostruito, la guardia di sicurezza del punto vendita aveva notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali del reparto elettronica. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sorpreso a rubare nel reparto elettronica di un supermercato a Como, denunciato 14enne incensurato Approfondimenti su Como Rubare Sorpreso a rubare con un complice in un supermercato a Como insulta e minaccia i clienti, denunciato 57enne Un uomo di 57 anni è stato fermato ieri nel supermercato di Como mentre cercava di rubare con un complice. Sorpreso a rubare nel supermercato tenta di investire un vigilantes durante la fuga: 40enne arrestato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Como Rubare Argomenti discussi: Sorpreso a rubare whisky al supermercato, prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manette; Sorpreso a rubare nel negozio di un calzolaio: arrestato 50enne; Serramanna, sorpreso di notte nella scuola mentre tenta di rubare: 49enne nei guai; Villabate, sorpreso a rubare da un furgone: arrestato dalla Polizia di Stato -. Sorpreso a rubare nel reparto elettronica di un supermercato a Como, denunciato 14enne incensuratoUn 14enne di Merone è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare elettronica in un supermercato di Como. virgilio.it Serramanna, sorpreso a rubare in una scuola: arrestatoFurto in una scuola a Serramanna: i Carabinieri arrestano un 49enne sorpreso all’interno dell’istituto Buonarroti ... cagliaripad.it "Segni di effrazione sulla porta e rumori sospetti": i vicini danno l'allarme. Ladro sorpreso a rubare in casa - facebook.com facebook #Cronaca Via Galileo Ferraris: sorpreso a rubare. Arrestato dalla Polizia di Stato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.