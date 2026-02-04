Questa volta Weston McKennie si prende il centro dell’attenzione, ma non per motivi positivi. La Juventus ha perso ancora, questa volta contro una squadra che ha sfruttato bene i rigori, segnati da Paz. La squadra di Conte fatica a trovare stabilità, e i tanti ko accumulati in questa stagione rischiano di compromettere il cammino. McKennie, come succede spesso, si è trovato sotto i riflettori, ma questa volta per le sue difficoltà in campo. La sua storia con la Juventus si ripete: all'inizio sembra sul mercato, poi con le prestazioni div

La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti della settimana sportiva. Se È arrivato in Italia sei anni fa. La Juve - e anche noi, ammettiamolo - in questo periodo lo ha bocciato sette o otto volte: a fine stagione McKennie se ne va, a gennaio lo vendono, e avanti così, scaricato alla vigilia di tutte le sessioni di mercato. Non convinceva fino in fondo nessuno, questo ragazzo americano piuttosto confusionario, tecnicamente non eccelso, dal fisico un po’ così, dal ruolo indefinito, uno che può fare tutto ma sembrava fare tutto abbastanza male. Alla fine è sempre rimasto a Torino, a parte una manciata di mesi trascorsi a Leeds, spesso più per caso che per scelta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpresa McKennie, rigori da Paz, Conte e i tanti ko

Approfondimenti su Juventus McKennie

Inaspettatamente, a casa di Giuseppe Conte arriva una buona notizia.

Nico Paz continua a vivere una stagione difficile con il Como.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus McKennie

Juve show a Parma, poker al Tardini: Bremer doppietta, McKennie-David gol, Spalletti a -1 dal NapoliI bianconeri vincono in bello stile grazie alle reti del brasiliano, dello statunitense e del canadese: Yildiz (uscito per affaticamento a fine primo tempo) e compagni staccano il Como (+4) e tornano ... tuttosport.com

Juvetus-Lecce, le pagelle: David (4) rigore disastroso, McKennie (7) affidabile, Banda (7) prodezza, Yildiz (6) sfiora il gol vittoria, Falcone (7,5)Sorpreso dal missile sul primo palo di Banda per l’1-0 Lecce. Battezza il match con un colpo di testa deviata sul palo da Falcone, poi conquista il rigore grazie alla girata in area sul braccio di ... ilmessaggero.it

La formazione ufficiale dei bianconeri per Monaco-Juventus Spalletti rilancia Cabal, Koopmeiners e Openda dal 1° minuto. A sorpresa a riposo Yildiz: sulla trequarti c'è l'inedito terzetto composto da Conceição, Miretti e McKennie. #Juventus #JMania #For - facebook.com facebook

#MonacoJuve, a sorpresa Kenan #Yildiz in panchina La formazione ufficiale della #Juventus: al posto del turco, dovrebbe agire #McKennie x.com