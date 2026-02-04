Sora colpo nella notte in via Schito Svuotano la tabaccheria e fuggono

Questa notte, in via Schito a Sora, dei ladri sono entrati nella tabaccheria e l’hanno svuotata. Sono arrivati silenziosamente, hanno preso tutto quello che potevano e sono scappati prima che arrivassero le forze dell’ordine. La scena è stata scoperta al risveglio dei proprietari, che hanno chiamato subito i carabinieri. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, riuscendo a dileguarsi pochi istanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. È successo intorno all'una di notte del 4 febbraio 2026 in via Schito, dove una tabaccheria è finita nel mirino di una banda specializzata.

