Dopo aver lasciato la sua carica, Roberto Vannacci si presenta come un generale senza truppe e senza più ruolo attivo. In un saluto che sembra più un addio, si lascia andare a un commento che definisce “un chissenefrega”, mentre la sua uscita dal mondo militare viene accolta con commenti che non nascondono il suo distacco, anche se in modo piuttosto polemico.

Più delle stelle ricorderemo la cometa. Un bel chissenefrega saluta Roberto Vannacci, generale senza truppe in ritirata dal suo esercito, dopo avere ceduto al canto, sinistro, delle sirene. Chi alla fine lo ringrazierà sarà Matteo Salvini, che da questa frattura, forse non ancora consapevolmente, esce più forte. In politica, uno più uno non fa quasi mai due. E la destra vinse le elezioni quando Vannacci nemmeno esisteva, certo non le perderà per lui, anzi perché lui se n'è andato. Verso l'illusione di una iperdestra in dissolvenza, museale, che nemmeno gli appartiene. Un flashmob che non riguarda l'Italia, ma solo il suo privato destino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Solo la sinistra peggio di lui

Approfondimenti su Roberto Vannacci

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La MIA MIGLIORE PARTITA di SEMPRE in Rank UNREAL su Fortnite!!

Ultime notizie su Roberto Vannacci

Argomenti discussi: Mastella: A Torino fatti ripugnanti, se la sinistra minimizza si scordi di governare; Bufale a sinistra sui prof schedati. Mai chiesto nomi, solo indicare abusi; Calenda: Salvini non ha idee, segue solo la convenienza; Tutto quel che c’è di sbagliato nelle parole di Meloni e della destra sugli scontri di Torino.

Solo la sinistra peggio di luiPiù delle stelle ricorderemo la cometa. Un bel chissenefrega saluta Roberto Vannacci, generale senza truppe in ritirata dal suo esercito, dopo avere ceduto al canto, sinistro, delle sirene. Chi alla ... ilgiornale.it

Renzi su Meloni: Sinistra peggio di Hamas? Stile da peracottaraMatteo Renzi a diMartedì critica l'uscita di Giorgia Meloni che ha paragonato la sinistra italiana ad Hamas: Quando dice che la sinistra è peggio di Hamas ha uno stile da peracottara. Lei è la ... la7.it

Il corteo dei militanti di estrema sinistra organizzato a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto il 18 dicembre scorso nel capoluogo piemontese, lasciava presagire il peggio ancora prima di iniziare, e, puntualmente, il - facebook.com facebook

Ricordare la strage di Acca Larentia significa finire nel mirino dell’estremismo rosso. Quanto accaduto ai militanti di Gioventù Nazionale è di una gravità inaudita. La sinistra condannerà o, peggio, difenderà gli artefici di questa azione violenta e vigliacca x.com