Soldati Ue e Usa a garanzia | Kiev pronta al compromesso E adesso Parigi apre a Putin

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha visitato Kiev, ma il suo arrivo ha generato tensioni. La presenza di soldati Ue e Usa a garanzia della sicurezza ha messo in allarme la città, che ora sembra pronta a fare un passo verso un compromesso. Intanto, Parigi apre a un possibile dialogo con Putin, lasciando intravedere un cambiamento nelle posizioni europee.

Il benvenuto a Kiev per il segretario generale della Nato Mark Rutte è stato un allarme per un possibile attacco aereo in città. Un segnale concreto e inequivocabile del clima che si respira in Ucraina in questi giorni, alla viglia del nuovo round di negoziati ad Abu Dhabi tra le delegazioni americane, russe e ucraine. Con Mosca che sembra rimanere sulle proprie posizioni intransigenti, anche se Trump dichiara: «Putin ha mantenuto la sua parola sull’accordo di non colpire l’Ucraina per una settimana». E sottolinea che l’intesa era «da domenica a domenica». Il presidente ha quindi aggiunto di volere che Putin metta fine alla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'Ucraina si mostra disponibile a considerare una zona demilitarizzata nel Donbass, un punto chiave nelle trattative con Stati Uniti e Russia.

Il premier Meloni sottolinea la collaborazione tra Usa e Ue in vista del Consiglio europeo, evidenziando un clima di unità e distanziando l’idea di competizione.

