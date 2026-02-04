Social | Lepri Pd ' stop per gli under 16 serve legge anche in Italia'

A Roma, il consigliere regionale Lepri del Partito Democratico chiede di fermare l’uso dei social per i minori di 16 anni. Secondo lui, anche in Italia serve una legge simile a quella di Spagna, Gran Bretagna e Francia, che stanno restringendo l’accesso alle piattaforme social per i più giovani. Lepri sottolinea l’urgenza di intervenire per tutelare i ragazzi, mentre il dibattito sulla maggiore età digitale si fa sempre più acceso in Europa.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ora anche la Spagna - unendosi a Gran Bretagna e Francia che stanno valutando posizioni più severe sulla 'maggiore età digitale' - ha annunciato il blocco di accesso alle piattaforme social per gli under16. In Italia alcuni parlamentari di diverse forze politiche hanno presentato in proposito disegni di legge, che però sembrano non destare troppo interesse". Lo scrive sul blog di Comunità Democratica Stefano Lepri, ex deputato e membro della direzione nazionale Pd. "Siamo di fronte a un neanche tanto involontario disegno di manipolazione umana, che comincia inculcando dipendenze e offrendo contenuti spesso ansiogeni, diseducativi, prestazionali e talvolta incitanti all'odio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

