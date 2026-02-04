A Roma, il consigliere regionale Lepri del Partito Democratico chiede di fermare l’uso dei social per i minori di 16 anni. Secondo lui, anche in Italia serve una legge simile a quella di Spagna, Gran Bretagna e Francia, che stanno restringendo l’accesso alle piattaforme social per i più giovani. Lepri sottolinea l’urgenza di intervenire per tutelare i ragazzi, mentre il dibattito sulla maggiore età digitale si fa sempre più acceso in Europa.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ora anche la Spagna - unendosi a Gran Bretagna e Francia che stanno valutando posizioni più severe sulla 'maggiore età digitale' - ha annunciato il blocco di accesso alle piattaforme social per gli under16. In Italia alcuni parlamentari di diverse forze politiche hanno presentato in proposito disegni di legge, che però sembrano non destare troppo interesse". Lo scrive sul blog di Comunità Democratica Stefano Lepri, ex deputato e membro della direzione nazionale Pd. "Siamo di fronte a un neanche tanto involontario disegno di manipolazione umana, che comincia inculcando dipendenze e offrendo contenuti spesso ansiogeni, diseducativi, prestazionali e talvolta incitanti all'odio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Social: Lepri (Pd), 'stop per gli under 16, serve legge anche in Italia'

Approfondimenti su Lepri Pd

Il governo spagnolo si prepara a limitare l’uso dei social per i minorenni sotto i 16 anni.

In Australia è stato deciso di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Treviso: stop alle gare di cani “su lepri” dopo il ricorso al TAR In provincia di Treviso erano state autorizzate delle gare cinofile con cani da caccia su lepri che vivono allo stato naturale: non “prove inoffensive”, ma attività che inseguono e stressano animali - facebook.com facebook