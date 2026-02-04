Snoop Dogg tedoforo ma non senza polemica | Lui sì che su ' figa e canne' è diventato miliardario e Boldi no?

Massimo Boldi avrebbe dovuto accendere la fiamma olimpica a Cortina, ma è stato escluso a causa di una battuta sulla sua passione per la

"Che meraviglia di Paese. Hanno umiliato l'ottantenne Massimo Boldi togliendogli l'onore di fare il tedoforo per i Giochi a Cortina per via di una battuta sulla sua passione 'per la figa' considerata 'non in linea coi valori olimpici'. E chi spunta oggi a fare il tedoforo dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Cortina Giochi

Snoop Dogg ha fatto una sorpresa a Gallarate partecipando come tedoforo alle Olimpiadi 2026.

Snoop Dogg ha corso con la torcia olimpica a Gallarate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cortina Giochi

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, il ritorno di Snoop Dogg: Col mocio sono bravissimo. Ed è subito meme; Perché Snoop Dogg è il perfetto ambasciatore dello spirito Olimpico (anche a Milano-Cortina 2026); Ecco la fiaccola: Snoop Dogg a Gallarate, folla a Busto; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi.

Snoop Dogg illumina Gallarate: bagno di folla per il Tedoforo a sorpresaNonostante le voci si rincorressero da giorni, vedere il Doggfather spuntare tra i tedofori ufficiali ha scatenato un entusiasmo incontenibile ... varesenews.it

Snoop Dogg, mito del rap, tedoforo a sorpresa a GallarateIn molti non credevano ai loro occhi. Ma non era un sosia o una persona che gli poteva somigliare. Era stata annunciata una grande sorpresa internazionale e così è stato. Il rapper e produttore discog ... espansionetv.it

MILANO CORTINA | Snoop Dogg tedoforo a Gallarate sotto una finta nevicata. Rapper americano a sorpresa porta la Fiamma Olimpica nel Varesotto. #ANSA facebook

MILANO CORTINA | Snoop Dogg tedoforo a Gallarate sotto una finta nevicata. Rapper americano a sorpresa porta la Fiamma Olimpica nel Varesotto. #ANSA x.com