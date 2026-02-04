Snoop Dogg tedoforo a sorpresa delle Olimpiadi 2026

Snoop Dogg ha fatto una sorpresa a Gallarate partecipando come tedoforo alle Olimpiadi 2026. Il rapper è arrivato in città e ha preso parte alla cerimonia, lasciando tutti senza parole. Nessuno si aspettava di vederlo in quel ruolo, ma lui ha confermato ancora una volta il suo stile inaspettato. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti cittadini e appassionati di sport.

Sorpresa inaspettata oggi a Gallarate. Ad arrivare come tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato nientemeno che Snoop Dogg. Mancano una manciata di ore all'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e oggi a lasciare a bocca aperta Gallarate è stato Snoop Dogg. Il famoso rapper è infatti arrivato a sorpresa in Italia investe di tedoforo ufficiale e ha sfilato per le vie della città con la torcia olimpica. Poco prima, come se non bastasse, l'artista californiano ha fatto un'incursione a sorpresa durante le prove del pattinaggio di figura del Team Usa. In un video circolato in rete, vediamo il cantante attaccato alla macchina per fare il ghiaccio e naturalmente la clip ha fatto in breve il giro del web.

