Snoop Dogg tedoforo a sorpresa | a Gallarate porta la fiamma olimpica osannato da migliaia di fan

Snoop Dogg ha sorpreso tutti a Gallarate, portando la fiamma olimpica durante il passaggio della torcia. Migliaia di fan si sono radunati per vedere il rapper, ormai simbolo delle Olimpiadi, salire sul percorso come tedoforo. La sua presenza ha attirato l’attenzione e ha fatto parlare di sé molto più di quanto si aspettasse.

Gallarate (Varese), 4 febbraio 2026 – Era stata annunciata “una grande sorpresa internazionale” e si vociferava fosse lui, da anni legato alle Olimpiadi delle quali è diventato una sorta di testimonial-volontario. Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate tra due ali di folla: ed è già il re delle Olimpiadi Occhiali da sole contro la pioggia. Ed effettivamente è comparso, con il suo look inconfondibile nonostante la tuta d’ordinanza dell’organizzazione. Treccine e occhiali da sole blu a dispetto di un cielo da pioggia mista a neve e nebbia, Snoop Dogg ha preso in mano la torcia e ha dato il via alla tappa odierna della fiamma olimpica, da piazza Libertà a Gallarate, nel Varesotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Snoop Dog è arrivato a sorpresa a Gallarate come portatore della fiaccola olimpica.

A Gallarate, il rapper Snoop Dogg ha fatto una sorpresa durante la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

