Snack sani e a chilometro zero | Coldiretti Campania lancia NutriHub al Fruit Logistica di Berlino

Coldiretti Campania porta a Berlino NutriHub, il progetto di snack sani e sostenibili a chilometro zero. Giovedì 5 febbraio, durante il Fruit Logistica, verrà presentato ufficialmente a un pubblico internazionale. L’idea è semplice: uno snack salutare, distribuito tramite un distributore automatico “amico”, che punta a promuovere prodotti locali e rispettosi dell’ambiente. La fiera, in programma dal 4 al 6 febbraio, rappresenta un’occasione importante per mettere in mostra questa novità nel settore ortofrutticolo.

Uno snack salutare, sostenibile e a chilometro zero, distribuito attraverso un distributore automatico “amico”: è l’idea al centro di NutriHub, il progetto che Coldiretti Campania presenterà giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica di Berlino, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo, in programma dal 4 al 6 febbraio. NutriHub nasce con l’obiettivo di proporre un’alternativa concreta ai prodotti ultra-processati, puntando su snack selezionati localmente e distribuiti in modo semplice e accessibile. Un progetto che unisce alimentazione sana, sostenibilità ambientale e filiera corta, grazie al coinvolgimento di Campagna Amica, che cura la selezione dei prodotti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

