Slovacchia studente ferito dopo aver sparato con arma d’aria compressa in classe

Un episodio inquietante arriva dalla Slovacchia. Uno studente ha sparato con un’arma d’aria compressa in classe, ferendo due compagni. La scuola si è subito allarmata e ha rivelato che il ragazzo era già sotto osservazione per problemi comportamentali. La polizia sta indagando sul motivo di questa escalation.

**Slovacchia, lo studente ha sparato con un'arma d'aria compressa in classe, ferendo due compagni. La scuola, in allarme, ha segnalato che l'episodio era già stato preceduto da un'attenzione particolare sul ragazzo, ormai seguito per problemi comportamentali. L'accaduto è avvenuto nella mattina del 4 febbraio 2026, in una scuola elementare della capitale slovacca Bratislava, con conseguenze immediate: due ragazzi sono rimasti feriti, mentre il resto della classe è rimasto in panico.** La scuola, in una dichiarazione ufficiale, ha specificato che il giovane era stato identificato come un allievo con un profilo comportamentale già segnalato.

