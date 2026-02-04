Sky Calcio Unplugged | Videopodcast con LisaOffside Di Marzio e Borghi dal 6 Febbraio
Da metà febbraio, Sky lancia un nuovo videopodcast dedicato al calcio europeo. Ogni venerdì, Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi si siedono insieme per analizzare partite e risultati senza filtri o polemiche. Un modo diverso di parlare di calcio, più diretto e senza fronzoli.
Dal 6 febbraio arriva Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast Sky Original che ogni venerdì riunisce Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per raccontare campionato e coppe europee con uno sguardo libero, competente e lontano dalle polemiche urlate. Disponibile in formato audio e video su tutte le principali piattaforme streaming per accompagnare gli appassionati dentro ciò che sta per accadere nel weekend calcistico. su Digital-News.it Dal 6 febbraio arriva Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast Sky Original che ogni venerdì riunisce Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per raccontare campionato e coppe europee con uno sguardo libero, competente e lontano dalle polemiche urlate. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondimenti su Sky Calcio Unplugged
ECHO Quello Che Rimane: Il Nuovo Videopodcast Sky con Matteo Caccia dal 21 Gennaio
Dal 21 gennaio, ECHO Quello Che Rimane è il nuovo videopodcast prodotto da Sky Italia in collaborazione con Radio 2424Ore Podcast, condotto da Matteo Caccia.
Un avvertimento prima di iniziare, il nuovo racconto di Trincia nel videopodcast Sky Original
Sky Calcio Unplugged: Videopodcast con LisaOffside, Di Marzio e Borghi dal 6 Febbraio
Ultime notizie su Sky Calcio Unplugged
Argomenti discussi: Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast di Sky Original per discutere di calcio alla vigilia del weekend; In un Batter d’Occhio, il trailer del nuovo film original in arrivo su Disney+.
Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast di Sky Original per discutere di calcio alla vigilia del weekendPiù che un talk, Sky Calcio Unplugged è una conversazione informale tra tre voci complementari, pensata per accompagnare gli appassionati dentro ciò che sta per accadere: notizie fresche dai campi più ... teleblog.it
#Inter e #Juventus, in un mese più partite che allenamenti: l'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com
| Beppe Marotta a Sky Sport: "Lo sport ha valori veramente lontani da quello che abbiamo potuto vedere. Le autorità stanno facendo le indagini per un gesto isolato e quello che penso io lo pensano tutti i tifosi dell'Inter, il calcio deve essere veramente lonta - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.