Sky Calcio Unplugged | Videopodcast con LisaOffside Di Marzio e Borghi dal 6 Febbraio

Da metà febbraio, Sky lancia un nuovo videopodcast dedicato al calcio europeo. Ogni venerdì, Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi si siedono insieme per analizzare partite e risultati senza filtri o polemiche. Un modo diverso di parlare di calcio, più diretto e senza fronzoli.

Dal 6 febbraio arriva Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast Sky Original che ogni venerdì riunisce Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi per raccontare campionato e coppe europee con uno sguardo libero, competente e lontano dalle polemiche urlate. Disponibile in formato audio e video su tutte le principali piattaforme streaming per accompagnare gli appassionati dentro ciò che sta per accadere nel weekend calcistico.

