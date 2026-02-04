Sir?t recensione | la techno e il deserto protagonisti di un road movie esistenziale

Il film di Oliver Laxe, “Sir?t”, porta gli spettatori in un viaggio nel deserto che si trasforma in un percorso di scoperta interiore. Premiato a Cannes e candidato agli Oscar, il film unisce la musica techno alle immagini aride del deserto, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. La narrazione si svolge lentamente, lasciando spazio alle emozioni e alle riflessioni dei personaggi. È un’opera che punta più sull’esperienza visiva e sensoriale che sulla trama tradizionale.

La nostra recensione di Sir?t, quarto film di Oliver Laxe premiato a Cannes e candidato agli Oscar: un viaggio nel deserto che si trasforma progressivamente in un percorso esistenziale.. Sei anni dopo O que arde, Oliver Laxe con Sir?t riporta lo spettatore in luoghi remoti che sembrano non appartenere al mondo reale, questa volta al fianco di personaggi emarginati che si muovono a ritmo di techno per dare vita a un road movie atipico. Protagonisti di questa vicenda sono Luis (Sergi Lopez) ed Esteban (Bruno Núñez Arjona), padre e figlio che a bordo della loro auto raggiungono un rave nel bel mezzo del deserto marocchino con la speranza di trovare Mar, figlia e sorella scomparsa durante una di queste feste. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sir?t, recensione: la techno e il deserto protagonisti di un road movie esistenziale Approfondimenti su Sir?t Deserto “Sir?t”, catarsi techno in un viaggio alla fine del mondo Sirat, il passaggio nel deserto cercando un possibile altrove La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sir?t Deserto Argomenti discussi: Recensione Sir?t – Il rave nel deserto porta a una ricerca esasperante nelle sabbie del Marocco. Sir?t, film lisergico-techno-estatico in corsa per l' Oscar per la Spagna(di Francesco Gallo) Lisergico, techno, estatico e, nel finale, esplosivo (letteralmente). Questo per introdurre Sir?t di Oliver Laxe, film pieno di suggestioni, magia e mistica già in concorso alla ... ansa.it Sir Percival. . A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS. Recensione NO SPOILER 1x2. Manzo essiccato. #sirpercival #youtube #aknightofthesevenkingdoms #manzoessiccato #hardsaltbeef - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.