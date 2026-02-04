Sindaco contro incarico affidato a Cavalieri che però aveva già rinunciato | Hai taciuto questo dettaglio
Il sindaco e Leonardo Cavalieri tornano a scontrarsi sui social, scatenando un nuovo fronte nella polemica politica locale. Cavalieri risponde con un post in rima all’ex primo cittadino Francesco Caserta, che aveva criticato la decisione di affidare un incarico all’Its Academy Green Energy Puglia, definendola “politicamente inopportuna”. Caserta aveva anche sottolineato che Cavalieri aveva già rinunciato a quell’incarico, ma Cavalieri gli replica ricordandogli che lui non aveva mai detto nulla al riguardo. La questione si infiamma, tra accuse e ris
Con un post sui social Leonardo Cavalieri risponde con le rime all'ex sindaco Francesco Caserta, che in un comunicato inviato alla stampa, aveva bollato come “politicamente inopportuna” la determina con cui l’Its Academy Green Energy Puglia, ente territoriale di alta formazione post-diploma.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Cavalieri Caserta
“Hai fatto quattro lavori per sostenerci. Hai rinunciato allo stipendio per farci mangiare”: a “C’è Posta per Te” tre attori di “La forza di una donna” per una mamma “coraggio”
Tre attori della soap turca “La forza di una donna” – Feyyaz Duman, Ahu Yagtum e Caner Cindoruk – sono stati ospiti di “C’è Posta per Te” il 24 gennaio.
Banca trascina Comune in tribunale, affidato l'incarico al legale
Ultime notizie su Cavalieri Caserta
Argomenti discussi: Provincia, al sindaco di Sanremo Alessandro Mager vice-presidenza e delega al Bilancio; Diritti Lgbtqia+: tuona la minoranza, Incarico a Gibelli già previsto; Tortona nomina il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità: incarico a Michela Dameri; Cambio in giunta: Giacomo Mazzali nuovo assessore.
Sindaco contro incarico affidato a Cavalieri, che però aveva già rinunciato: Hai taciuto questo dettaglioScontro a Troia tra l'attuale sindaco Francesco Caserta e il suo predecessore l'avvocato Leonardo Cavalieri sull'incarico affidatogli da un ente territoriale di alta formazione di cui il Comune è soci ... foggiatoday.it
Diritti Lgbtqia+: tuona la minoranza, Incarico a Gibelli già previstoPolemica del centrodestra in Comune per la nomina all'avvocata, già candidata con il centrosinistra alle scorse regionali ... genovatoday.it
CHI CONTROLLA I DOCUMENTI DEL COMUNE Ho appena depositato, insieme a tutti i colleghi di opposizione, un’interpellanza per chiedere chiarimenti al Sindaco Massari su un incarico che solleva troppi dubbi. Parliamo di Gianluca Cantergiani, ex segre - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.