Le ultime ore prima della chiusura della trade deadline in NBA si fanno sempre più intense. Simone potrebbe lasciare i Miami Heat nelle prossime ore, e le notizie si rincorrono. La squadra si prepara a eventuali cambiamenti, mentre i giocatori e i tifosi restano in attesa di sapere cosa succederà davvero. La decisione potrebbe influenzare molto le sorti della squadra anche per il resto della stagione.

Le ore che precedono la chiusura della trade deadline si profilano come una fase decisiva per la NBA, con le ricadute sui roster e sulla competitività delle squadre coinvolte. In questo contesto, Miami Heat valuta possibili mosse strategiche, considerando anche la possibilità di inserire una pedina italiana tra le variabili di mercato. Simone Fontecchio, attualmente l’unico atleta italiano presente in NBA, è citato in diverse voci come potenziale elemento di contatto utile a nuove trattative. Il giocatore azzurro si è distinto per una media di 8,7 punti e 3,3 rimbalzi in 17 minuti a partita, con un contratto in scadenza che si aggira poco oltre 8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Simone potrebbe lasciare i Miami Heat?

I Miami Heat stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione NBA.

Nella notte italiana si sono giocate otto partite di NBA.

Partenza in quintetto base e 18 punti per Simone Fontecchio: prosegue la sua buona prima stagione ai Miami Heat. #NbaTipo x.com

NBA - Sul fronte Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno iniziato a inviare controfferte alle squadre che stanno perseguendo aggressivamente uno scambio per il greco: i Miami Heat, i Minnesota Timberwolves, i Golden State Warriors e i New Y facebook