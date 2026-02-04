La paura torna nel centro città dopo la tentata rapina ai danni della famiglia Graverini, avvenuta lo scorso fine settimana in via Ristoro. Le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, mentre i residenti chiedono più sicurezza. La zona è sotto stretta sorveglianza, e si cercano immediatamente i responsabili dell’episodio.

Paura nel cuore della città per la tentata rapina ai danni della famiglia Graverini, avvenuto nello scorso fine settimana in via Ristoro. Un episodio definito "efferato" che ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza urbana e che ha portato alla convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Clemente Di Nuzzo. Nel corso della riunione, alla presenza anche del questore Cristiano Tatarelli, è stato fatto un aggiornato punto di situazione sui servizi di prevenzione generale e controllo del territorio. Prefetto e questore hanno evidenziato come la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine abbia consentito di evitare conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, si stringe la rete dei controlli

Venerdì 16 gennaio, all'Istituto professionale L.

Dopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza.

