Sicurezza si stringe la rete dei controlli

Da lanazione.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La paura torna nel centro città dopo la tentata rapina ai danni della famiglia Graverini, avvenuta lo scorso fine settimana in via Ristoro. Le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, mentre i residenti chiedono più sicurezza. La zona è sotto stretta sorveglianza, e si cercano immediatamente i responsabili dell’episodio.

Paura nel cuore della città per la tentata rapina ai danni della famiglia Graverini, avvenuto nello scorso fine settimana in via Ristoro. Un episodio definito "efferato" che ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza urbana e che ha portato alla convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Clemente Di Nuzzo. Nel corso della riunione, alla presenza anche del questore Cristiano Tatarelli, è stato fatto un aggiornato punto di situazione sui servizi di prevenzione generale e controllo del territorio. Prefetto e questore hanno evidenziato come la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine abbia consentito di evitare conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sicurezza si stringe la rete dei controlli

© Lanazione.it - Sicurezza, si stringe la rete dei controlli

Approfondimenti su Sicurezza Rete

Sì ai metal detector mobili a scuola, a La Spezia il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un aumento dei controlli

Venerdì 16 gennaio, all’Istituto professionale L.

«Le Constellation senza controlli di sicurezza dal 2020». Si aggrava la posizione dei proprietari Jessica e Jacques Moretti

Dopo il tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto cinque giorni fa, emergono criticità legate ai controlli di sicurezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Russia’s Shadow Fleet Disaster Exposed

Video Russia’s Shadow Fleet Disaster Exposed

Ultime notizie su Sicurezza Rete

Argomenti discussi: Sicurezza, si stringe la rete dei controlli; Crans-Montana, buchi nei fascicoli sulla sicurezza e ritardi nella consegna ai pm: indagato un altro tecnico. Il Comune non tutelò le vittime; Arriva il pugno più duro; Meta blocca ICE List: l’asse Big Tech–Trump stringe sulla censura.

Sicurezza nei locali: dopo la tragedia di Crans Varese stringe sulle regoleDopo i fatti di Crans-Montana, la Prefettura avvia controlli mirati e una nuova circolare per Sindaci e Polizie Locali ... laprovinciadivarese.it

Si stringe il cerchio attorno a TP-Link negli USA: vicino il ban per motivi di sicurezza nazionaleNegli Stati Uniti si profila un nuovo caso Huawei: diverse agenzie e dipartimenti del Governo federale hanno chiesto ufficialmente al Dipartimento del Commercio di vietare la vendita e la ... hwupgrade.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.