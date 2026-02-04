Sicurezza | Schlein Niente strumentalizzazioni la destra divide il Paese

Giorgia Meloni invita alla collaborazione, ma il ministro dell’Interno accusa chi partecipa ai cortei di offrire copertura politica ai violenti. La tensione cresce in Parlamento, mentre si cerca di mantenere la calma tra le diverse posizioni sulla sicurezza.

AGI - Da una parte l'appello alla  collaborazione  di Giorgia Meloni, dall'altra le parole del  ministro dell'Interno  che, in Aula alla Camera, accusa chi sfila nei cortei assieme ai violenti offrendo loro "copertura politica". Da qui il 'no grazie' alla richiesta della premier per lavorare insieme a una  risoluzione unitaria, considerata un  bluff  da Pd, M5s e Avs. "Ho chiamato Meloni" perché sulla  sicurezza  "non bisogna strumentalizzare: di fronte alla  violenza politica  bisogna unire le istituzioni e non dividere come fatto anche oggi", dice  Elly Schlein: "Trovo gravissima la  strumentalizzazione  da parte della destra e da Piantedosi contro le  opposizioni  e contro i giudici per quello che è accaduto". 🔗 Leggi su Agi.it

