Sicurezza | Schlein Niente strumentalizzazioni la destra divide il Paese

Giorgia Meloni invita alla collaborazione, ma il ministro dell’Interno accusa chi partecipa ai cortei di offrire copertura politica ai violenti. La tensione cresce in Parlamento, mentre si cerca di mantenere la calma tra le diverse posizioni sulla sicurezza.

AGI - Da una parte l'appello alla collaborazione di Giorgia Meloni, dall'altra le parole del ministro dell'Interno che, in Aula alla Camera, accusa chi sfila nei cortei assieme ai violenti offrendo loro "copertura politica". Da qui il 'no grazie' alla richiesta della premier per lavorare insieme a una risoluzione unitaria, considerata un bluff da Pd, M5s e Avs. "Ho chiamato Meloni" perché sulla sicurezza "non bisogna strumentalizzare: di fronte alla violenza politica bisogna unire le istituzioni e non dividere come fatto anche oggi", dice Elly Schlein: "Trovo gravissima la strumentalizzazione da parte della destra e da Piantedosi contro le opposizioni e contro i giudici per quello che è accaduto". 🔗 Leggi su Agi.it

Schlein ha reagito alle violenze contro i poliziotti dicendo che il vero problema sono le strumentalizzazioni, non la violenza stessa.

Elly Schlein interviene sulla situazione di Torino, ribadendo che le forze dell’ordine devono restare un patrimonio di tutti, al di là delle appartenenze politiche.

