Sicurezza rafforzata per i Giochi Olimpici invernali | 6mila forze dell’ordine impegnate a Milano e Cortina

Milano e Cortina si preparano a vivere tre settimane di eventi e spettatori da tutto il mondo. Le forze dell’ordine sono già in assetto di sicurezza, con circa 6mila agenti pronti a intervenire. Le autorità vogliono garantire che tutto si svolga senza intoppi, in un clima di ordine e tranquillità. La città si sta attrezzando per accogliere atleti e visitatori, mentre le strade si riempiono di controlli e misure di sicurezza.

Milano e Cortina d’Ampezzo si preparano a diventare il centro del mondo per tre settimane, ma non solo per lo sport. Oltre ai salti mozzafiato degli atleti sulle piste innevate e alle acrobazie dei pattinatori sul ghiaccio, un’altra gara sta per iniziare: quella della sicurezza. A partire dal 6 febbraio, quando si apriranno ufficialmente i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, saranno in azione più di 6.000 unità delle forze dell’ordine, distribuite tra le strade di Milano, le valli del Dolomiti, i terminal aeroportuali e le aree più sensibili dei luoghi dove si svolgeranno le gare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giochi Olimpici Invernali

Ultime notizie su Giochi Olimpici Invernali

