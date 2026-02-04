Sicurezza Mattarella riceve Mantovano

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi al Quirinale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano. La visita si è svolta in un clima di confronto diretto, senza annunci ufficiali, e si è concentrata sulle questioni di sicurezza. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’incontro.

14.10 Il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Al centro del colloquio, riferiscono fonti parlamentari, anche il pacchetto sicurezza, che domani dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri. Dalla bozza di Risoluzione del Centrodestra, riferisce l'Ansa, esce il Daspo per manifestazioni e restano le tutele agli agenti e gli sgomberi degli immobili occupati.

