Gli agenti del Siulp di Civitanova si mobilitano per chiedere più sicurezza in città. In una protesta, chiedono di elevare il commissariato a ruolo dirigenziale, così da poter assumere più personale, avere più mezzi e risorse. La loro richiesta arriva anche dopo i problemi registrati allo scalo ferroviario, un punto molto frequentato, dove serve un presidio fisso della polizia per garantire maggiore controllo.

Elevare a ‘dirigenziale’ il rango del commissariato di Civitanova, che significa avere più uomini, più mezzi e più risorse per contrastare la criminalità, e poi organizzare un presidio fisso della polizia ferroviaria presso lo scalo cittadino, punto critico che registra il passaggio di migliaia di persone ogni anno. La città cresce, ma i mezzi di cui dispone la polizia per fare fronte ai problemi che, di pari passo, aumentano non sono più adeguati e venerdì il Siulp, sindacato di Polizia, scende in piazza per mettere questi due punti tra le priorità su cui lavorare e chiedere interventi concreti e immediati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, la protesta del Siulp: "Elevare il commissariato per avere più personale"

La gang del Boario torna a far parlare di sé.

Il Siulp di Jesi segnala un grave stato di abbandono del Commissariato locale, con uffici soggetti a infiltrazioni di acqua e un organico ridotto del 40%.

