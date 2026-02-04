sicurezza il governo vuole forzare al colle una bozza di maxi decreto

Il governo ha consegnato al Quirinale una bozza di maxi-decreto sulla sicurezza. L’obiettivo è aumentare le misure preventive e reprimere più duramente i reati. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le tensioni sulla sicurezza nel paese.

Il governo ha inviato al Quirinale una bozza di maxi-decreto sulla sicurezza, in un’ottica di rafforzamento delle misure preventive e repressive. Il testo, che potrebbe essere approvato in via definitiva entro la giornata di domani, prevede l’introduzione di nuove norme per potenziare il ruolo delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alla protezione degli agenti e al controllo dei comportamenti considerati potenzialmente destabilizzanti. Tra le misure più significative, figura un’ampia estensione del fermo preventivo, che potrebbe essere applicato anche in assenza di un reato già consumato, in caso di comportamenti ritenuti “ad alto rischio” per l’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo sta valutando di inserire nel decreto Sicurezza un nuovo strumento: il fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti.

