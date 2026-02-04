Oggi al Senato si vota sulla riforma della sicurezza, ma l’iter si complica. A Palazzo Chigi si prende tempo: il Consiglio dei ministri, previsto per oggi, è stato rinviato a domani. Le tensioni tra le forze politiche si fanno sentire, mentre i ministri cercano un’intesa sui testi in esame.

da Roma Si prende tempo a Palazzo Chigi. E la riunione del Consiglio dei ministri inizialmente prevista per oggi finisce per slittare a domani. Ventiquattro ore in più per limare i testi del decreto e del disegno di legge sulla sicurezza che il governo intende approvare per dare una risposta immediata ai fatti di Torino. E che solo nella tarda mattinata di ieri sono stati anticipati agli uffici giuridici del Quirinale che, non è un mistero, nel corso delle diverse interlocuzioni di queste settimane aveva manifestato più di un dubbio su alcuni dei punti chiave dei due provvedimenti. All'incirca ottanta pagine in tutto, che ancora ieri sera erano all'esame di Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza, i due testi all’esame del Colle: posizioni più vicine. Oggi il voto in Senato

Approfondimenti su Sicurezza Politica

Il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare domani il pacchetto sicurezza viene spostato a giovedì.

Questa mattina il Consiglio dei ministri è stato rinviato a giovedì pomeriggio alle 17.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sicurezza Politica

Argomenti discussi: Sicurezza, i due testi all’esame del Colle: posizioni più vicine. Oggi il voto in Senato; Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Governare la paura. Ennesimo pacchetto sicurezza -; Pacchetto sicurezza, una nuova stretta sulle Ong. La posizione di Idos.

Sicurezza, Salvini all'attacco. Mattarella dice no a un solo superdecreto leggePiantedosi avrebbe predisposto due testi distinti. Nel decreto non figurano disposizioni sull’uso dei coltelli da parte dei giovani, né le ... huffingtonpost.it

#sicurezza , il Consiglio dei ministri slitta a giovedì. Il #Quirinale sta esaminando i testi - #Askatasuna #governo - facebook.com facebook