ROMA – Le norme che il governo sta elaborando per affrontare il tema ‘sicurezza’ sono “una follia, sono anticostituzionali” e l’unico obiettivo è quello di imprimere una “stretta securitaria”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, in una diretta sui social network. “Stanno parlando soprattutto di tre misure: una è la cauzione” per chi organizza una manifestazione. In questo modo “soltanto i miliardari potranno organizzare una manifestazione. Chi può garantire aprioristicamente che non verranno facinorosi. Una follia, una norma anticostituzionale”. Peraltro produrrà un “effetto perverso: prolifereranno le manifestazioni non autorizzate”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sicurezza, Conte: “Il governo propone norme folli e anticostituzionali”

