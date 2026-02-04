Niscemi ha attivato i monitoraggi dell’Ingv e dell’Ogs per valutare la situazione dopo la frana che ha colpito il paese. La massa di terra si è mossa in modo preoccupante, e ora le autorità controllano attentamente lo stato del terreno. La gente è in apprensione, mentre gli esperti cercano di capire se ci sono rischi più gravi.

Niscemi, un piccolo borgo della Sicilia meridionale, sta vivendo una situazione delicata: una frana ha interessato una porzione del territorio comunale, causando preoccupazione tra i cittadini e un intenso impegno istituzionale. La Regione Siciliana ha attivato un monitoraggio tecnico-scientifico con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs). Questo controllo, iniziato oggi, 4 febbraio 2026, è stato richiesto ufficialmente dalla Presidenza della Regione e coordinato con l’attivazione della Protezione civile nazionale e regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: Niscemi attiva controllo Ingv e Ogs su frana località area

Approfondimenti su Niscemi Frana

La Regione di Niscemi ha dato il via al monitoraggio scientifico dell’area colpita dalla frana.

Una frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, Musumeci nella informativa: In Sicilia 9 comuni su 10 ad alto rischio frane - Martedì prossimo ciclone Harry in plenaria al Parlamento Europeo; Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono pezzi del paese. La terra si alzava come se fosse sollevata da una forza immensa; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; Niscemi, la frana annunciata e ignorata: vent’anni di studi e controlli interrotti.

Niscemi, Ciciliano: Frana ancora in movimento. Riaperte le scuoleSono oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa della frana. Il Comune si è attivato per garantire servizi a questi cittadini. I Vigili del Fuoco e i volontari di ... adnkronos.com

Niscemi, precipitata auto simbolo della frana. Pm: Non guarderemo in faccia nessunoLeggi su Sky TG24 l'articolo Niscemi, precipitata auto simbolo della frana. Pm: Non guarderemo in faccia nessuno ... tg24.sky.it

NISCEMI - SICILIA Sono state appena consegnate le coperte e i cappellini Sheep Italia presso il Centro Operativo Comunale del Comune di Niscemi. La storia è questa. Tutto è partito da un'email: "Cara Sheep Italia, vi scriviamo dall'ospedale di Piazza Armeri - facebook.com facebook

Sicilia, allerta meteo gialla: a Niscemi precipita auto simbolo frana x.com