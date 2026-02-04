Sibilla Taxi grande successo per il servizio serale dedicato alle donne che torna nel 2026
Sibilla Taxi torna nel 2026 con il servizio serale dedicato alle donne. Dopo il successo delle scorse volte, il Comune di Verona riattiva l'iniziativa per permettere alle donne di muoversi in libertà anche di notte. La risposta della città è stata molto positiva, e l’amministrazione conferma la ripresa del servizio nel prossimo anno.
Libere di muoversi in libertà anche nelle ore notturne grazie al servizio predisposto dall'Amministrazione comunale di Verona, che ha riscontrato grande successo. Rivolto ad un target unicamente femminile del tutto trasversale, Sibilla Taxi nel 2025 ha registrato 4750 corse, coprendo l'intero.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Verona Taxi
Un gesto che conta: il black friday del centro estetica è dedicato alle donne che hanno bisogno d'aiuto
La Dia di Palermo presenta il calendario 2026: dedicato alle donne della legalità
La Dia di Palermo ha presentato il calendario 2026, dedicato alle donne della legalità.
Ultime notizie su Verona Taxi
Argomenti discussi: Sibilla Taxi, grande successo per il servizio serale dedicato alle donne, che torna nel 2026; Muoversi di notte in sicurezza: anche per il 2026 confermato il servizio Sibilla Taxi per le donne; Sibilla Taxi, servizio serale e notturno confermato anche nel 2026; Taxi a prezzo ridotto per le donne di sera e di notte, riparte il servizio Sibilla: come prenotarlo.
Taxi a prezzo ridotto per le donne di sera e di notte, riparte il servizio Sibilla: come prenotarlo x.com
Libere di muoversi in libertà anche nelle ore notturne grazie ad un servizio innovativo predisposto dall'amministrazione e che ha riscontrato grande successo.Rivolto ad un target unicamente femminile del tutto trasversale, Sibilla Taxi nel 2025 ha registrato 47 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.