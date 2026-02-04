Un uomo di 63 anni è morto dopo essersi schiantato con l’auto e finito nel canale. Era scomparso dalla sua casa lo scorso 31 gennaio, e da allora nessuno aveva più sue notizie. Una parente si era subito rivolta ai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Oggi il suo corpo è stato ritrovato nel corso delle ricerche.

Era scomparso da casa lo scorso 31 gennaio e da allora se ne erano perse le tracce: una parente si era subito recata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Ieri, purtroppo, il suo corpo è stato avvistato all’interno di un canale. Potrebbe essere rimasto vittima di un tragico incidente un uomo di 63 anni di San Damaso, trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri in un canale, in via Stradello Tiepido. A poca distanza dal cadavere è stata rinvenuta l’ auto dell’uomo, incidentata: la vettura era a circa 30 metri di distanza dal corpo e, appunto, presentava segni compatibili con uno schianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si schianta e finisce nel canale: muore a 63 anni

