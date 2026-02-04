Si schianta e finisce nel canale | muore a 63 anni
Un uomo di 63 anni è morto dopo essersi schiantato con l’auto e finito nel canale. Era scomparso dalla sua casa lo scorso 31 gennaio, e da allora nessuno aveva più sue notizie. Una parente si era subito rivolta ai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Oggi il suo corpo è stato ritrovato nel corso delle ricerche.
Era scomparso da casa lo scorso 31 gennaio e da allora se ne erano perse le tracce: una parente si era subito recata dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Ieri, purtroppo, il suo corpo è stato avvistato all’interno di un canale. Potrebbe essere rimasto vittima di un tragico incidente un uomo di 63 anni di San Damaso, trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri in un canale, in via Stradello Tiepido. A poca distanza dal cadavere è stata rinvenuta l’ auto dell’uomo, incidentata: la vettura era a circa 30 metri di distanza dal corpo e, appunto, presentava segni compatibili con uno schianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Si schianata nel canale
Alla guida dello scooter finisce contro il guardrail. Muore uomo di 63 anni
Finisce con la moto in una scarpata e si schianta contro una sbarra: Renato muore a 26 anni
Tragedia sulla provinciale 41 tra Feletto e Agliè: Renato Perono, 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale.
Ultime notizie su Si schianata nel canale
Argomenti discussi: Perde il controllo dell'auto e finisce contro il lampione (FOTO): disagi al traffico in centro città; Boato nella notte, si schianta contro tre auto in sosta; Volo di routine finisce in tragedia: ultraleggero si schianta al suolo, un morto e un ferito in condizioni critiche; Auto si schianta e si ribalta in via Bassa: madre e due bambine coinvolte.
Volo di routine finisce in tragedia: ultraleggero si schianta al suolo, un morto e un ferito in condizioni criticheIl velivolo ha preso fuoco dopo l’impatto, perde la vita un imprenditore di 78 anni, gravissimo l’istruttore ed ex ufficiale dell’Aeronautica ... giornalelavoce.it
Un botto fortissimo (FOTO): il viaggio del pulmino si schianta contro il guardrail e finisce sul marciapiedeALLEGHE. Un botto fortissimo e grande paura: un pulmino è finito sul marciapiede e contro il guardrail. L'allerta è scattata intorno alle 14.30 di oggi, sabato 31 gennaio, lungo la strada regionale 20 ... ildolomiti.it
Dopo lo spavento iniziale, l'Inter alza i giri del motore e schianta il Pisa: finisce 6-2 al Meazza. Prova di forza o allarme per Chivu L'Inter può permettersi di chiudere il mercato invernale senza acquisti, oppure Marotta deve trovare delle seconde linee x.com
Dopo lo spavento iniziale, l'Inter alza i giri del motore e schianta il Pisa: finisce 6-2 al Meazza con le reti di Zielinski, Lautaro, Pio Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. Vana l'esotica doppietta di Moreo: Gilardino rimane saldo all'ultimo posto della Serie - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.