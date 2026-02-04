Si ferisce sciando lo soccorrono e scoprono che è ubriaco

Domenica di sole e neve perfetta per sciare, ma la giornata si è conclusa in modo inaspettato. Un uomo si è ferito sulle piste dello Zoncolan, probabilmente dopo aver bevuto troppo. È stato soccorso dagli uomini del 118 e portato all’ospedale, dove i medici hanno scoperto che era ubriaco. La sua identità resta sconosciuta.

