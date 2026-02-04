Si allontana da casa a San Mauro Torinese e sparisce nel nulla da giorni mancano tracce di Luigi Sacripanti

Luigi Sacripanti, 72 anni, è scomparso da casa a San Mauro Torinese lo scorso 27 gennaio. Da allora non si hanno più sue notizie e le ricerche continuano senza sosta. La famiglia è preoccupata e chiede aiuto a chiunque possa averlo visto o avere informazioni utili.

Dallo scorso 27 gennaio 2026 non ci sono tracce di Luigi Sacripanti, 72enne residente a San Mauro Torinese, allontanatosi spontaneamente da casa facendo perdere le proprie tracce. Al momento della indossava un paio di pantaloni blu, un maglione chiaro, un giaccone nero dotato di cappuccio e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su San Mauro Torinese Esce da casa nel pomeriggio e si allontana. Da tre giorni non si hanno notizie di una 27enne Svanito nel nulla da giorni dalla sua casa di Monfalcone, si cerca Adriano Soban Da diversi giorni non si hanno più notizie di Adriano Soban, residente a Monfalcone. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Mauro Torinese Argomenti discussi: Si allontana da casa, donna di 65 anni ritrovata dopo ore mentre annaspava in un torrente a Fabriano; A 72 anni si allontana da casa e sparisce nel nulla: allarme a San Mauro Torinese; Si allontana da casa e sparisce, trovato il 14enne di S. Agata: sta bene; Napoli, si allontana dall'ospedale e non torna a casa: Aiutateci a ritrovare Francesco. Si allontana da casa, donna di 65 anni ritrovata dopo ore mentre annaspava in un torrente a FabrianoFABRIANO Si era allontanata dalla sua abitazione, ad Argignano, ieri mattina, facendo perdere le proprie tracce. Una vera task force di soccorritori ... msn.com A 72 anni si allontana da casa e sparisce nel nulla: allarme a San Mauro TorineseDi Luigi Sacripanti, 72 anni, non si hanno più notizie da ieri: sui social l'appello dei familiari per ritrovarlo ... giornalelavoce.it Carnevale 2026 a San Mauro Castelverde (PA) Sfilate dei Carri Allegorici, a cura dell' ASD Polisportiva San Mauro Castelverde. Domenica 15 Febbraio, dalle ore 15:00 Sabato 21 Febbraio, dalle ore 16:00 Percorso: Via Garibaldi, Corso Umberto I, Piano San - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.