Sfreccia a tutta velocità sull' A7 in direzione Milano la polizia lo ferma | l' auto era piena di droga

Un uomo è stato arrestato questa mattina sulla A7 a Sampierdarena, mentre viaggiava a tutta velocità in direzione Milano. La polizia lo ha fermato e ha trovato 19 chili di hashish nascosti in auto, divisi in 230 involucri. L’uomo non ha opposto resistenza ed è stato portato in centrale, dove dovrà rispondere di traffico di droga.

Eseguito un arresto lungo l’autostrada A7. Un uomo è stato fermato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena mentre viaggiava ad alta velocità in direzione Milano. Durante la perquisizione, sono stati scoperti 230 involucri di sostanza stupefacente nascosti in un borsone. L’arresto è stato eseguito per traffico di stupefacenti, con il sequestro dell’intero carico. Il controllo sulla A7 e la scoperta della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella serata di sabato, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena hanno notato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta lungo la tratta autostradale A7, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sfreccia a tutta velocità sull'A7 in direzione Milano, la polizia lo ferma: l'auto era piena di droga Approfondimenti su A7 Milano Auto rubata dopo un furto in casa sfreccia a tutta velocità: due denunciati nel Bolognese Nel Bolognese, due persone sono state denunciate dopo che un'auto sottratta durante un furto in appartamento è stata trovata in fuga a grande velocità. A velocità folle sull'A7 con 19 kg di hashish nel bagagliaio: arrestato Un uomo in auto ha corso a tutta velocità sull’A7 prima di essere fermato dalla polizia stradale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su A7 Milano Argomenti discussi: Sonic Racing: CrossWorlds, sfreccia a tutta velocità con la versione PC scontatissima su Instant Gaming; Sfreccia a tutta velocità in A7 con 19 chili di hashish in auto: arrestato dalla Stradale; Inseguimento con sparatoria, ferito dalla polizia uno dei ladri; Non si fermano all’alt, poliziotto spara e ferisce alla spalla un ladro sulla A1 vicino Arezzo. Sfreccia a tutta velocità in A7 con 19 chili di hashish in auto: arrestato dalla StradaleIl forte odore di droga ha tradito il conducente fermato a Sampierdarena: nel bagagliaio nascondeva un borsone con 230 panetti. L'uomo è stato trasferito a Marassi ... lavocedigenova.it Sonic Racing: CrossWorlds, sfreccia a tutta velocità con la versione PC scontatissima su Instant GamingSu Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione molto interessante e allettante su Sonic Racing: CrossWorlds che cala drasticamente di prezzo. multiplayer.it Sfreccia a tutta velocità in A7 con 19 chili di hashish in auto: arrestato dalla Stradale x.com , ` … ` …..! Chi viene al Galleon la conosce bene: , la nostra glitterata (e instancabile) , che da ben sfreccia tra i tavoli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.